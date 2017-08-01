Около 330 тыс. подростков устроились на временную работу за шесть месяцев 2017 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Порядка 330 тыс. трудовых договоров на временную работу было заключено с подростками за первое полугодие текущего года. Работая курьерами или продавцами в сетях быстрого питания, подростки могут рассчитывать на заработок до 35 тыс. рублей. Об этом рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

"За первое полугодие 2017 года работодатели заключили порядка 330 тыс. трудовых договоров с гражданами 14-18 лет на временное трудоустройство в свободное от учебы время. За аналогичный период прошлого года число трудовых договоров составило 335 тысяч", - сообщили ТАСС в Роструде.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля в России вступил в силу закон, регулирующий труд несовершеннолетних. Согласно этому документу, работодатели уже с 14 лет могут заключить трудовой договор с подростком с письменного разрешения родителей. С 15 лет дети могут принимать решение о подработке самостоятельно. Законом также определена продолжительность рабочего дня подростка: несовершеннолетним от 14 до 15 лет разрешается работать не более четырех часов в день, от 15 до 16 лет - не более пяти часов, от 16 до 18 лет - не более семи часов.

Учащиеся школ и колледжей в возрасте от 14 до 16 лет не должны работать более двух с половиной часов в период учебы. Ограничение продолжительности рабочего дня во время летних каникул законом не установлено.

Варианты для подработки

По мнению специалистов Роструда, труд подростков востребован при благоустройстве и озеленении территорий города, при осуществлении мелких ремонтных работы, работ на сельхозпредприятиях, в журналистском деле, курьерская работа и другие.

Как рассказала ТАСС руководитель сайта для молодых специалистов Career.ru Ирина Святицкая, подростки трудоустраиваются на те позиции, где можно работать с частичной занятостью. "Как правило, это вакансии курьеров, промоутеров, расклейщиков листовок, продавцов в сфере общественного питания, работников различных прокатных организаций в парках", - добавила собеседница агентства.

"Различных вариантов трудоустройства множество. Если человек, например, хорошо владеет музыкальным инструментом, поет или танцует, то подработка может быть и профессиональной", - сказала Святицкая.

В то же время рынок труда для несовершеннолетних ограничен в силу закона, отметила она. "В частности, количество рабочих часов у них меньше, чем у совершеннолетних, им нельзя работать ночью, продавать алкоголь, условия труда не должны быть вредными и так далее", - пояснила руководитель сайта для молодых специалистов Career.ru.

По ее словам, самыми открытыми отраслями для молодых специалистов без опыта работы в 2016 году стали розничная торговля (26%), финансовый сектор (15%) и IT (14%).

"Средняя зарплата, на которую в этом году могут рассчитывать специалисты без опыта в Москве - 35 тыс. рублей, в Петербурге - 30 тыс. рублей, в других регионах - на 20-30% меньше", - рассказала Святицкая.