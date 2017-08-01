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RT учредит премию в память о погибшем в Сирии корреспонденте

Общество
1 августа, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Сотрудник телеканала в Сирии Халед аль-Хатыб погиб во время освещения операции сирийской армии против ИГ

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ТАСС, 1 августа. Международная премия в память о погибшем при обстреле в сирийской провинции Хомс корреспонденте телеканала RT Халеда аль-Хатыба будет ежегодно вручаться в день его смерти. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление главного редактора Маргариты Симоньян.

"Эту премию мы будем вручать тем мужественным, смелым военкорам, чья работа, связанная с риском для жизни, с беспримерным самоотречением, чья работа - в этом году, в следующем году, через пять лет, через десять лет - помогла пролить свет на те ужасы, которые приносит в дом, в страну война. Это будет происходить ежегодно в этот трагический день", - приводит телеканал слова Симоньян.

Корреспондент телеканала в Сирии Халед аль-Хатыб был смертельно ранен во время освещения операции сирийской армии против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Кроме того, в результате атаки пострадал оператор телеканала Муутаз Якуб. С легкими ранениями он доставлен в больницу.

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