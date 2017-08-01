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Путин подписал закон о плате за общедомовые нужды по коллективным счетчикам

Общество
1 августа, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Согласно документу, при отсутствии коллективного прибора учета размер расходов определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о плате за общедомовые нужды по коллективным счетчикам. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"В Жилищный кодекс Российской Федерации вносится ряд изменений, касающихся порядка оплаты холодной и горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.

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"В частности, устанавливаются порядок и случаи определения размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из показаний автоматизированной информационно-измерительной системы учета, среднемесячного объема потребления с проведением перерасчета размера таких расходов с учетом показаний коллективного (общедомового) прибора учета либо исходя из объема потребления указанных коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета", - отметили в Кремле. Согласно документу, при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер расходов определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Законом устанавливается, что если многоквартирный дом управляется товариществом собственников жилья, управляющей организацией или жилищным кооперативом и этот дом оснащен коллективными счетчиками, то размер расходов на оплату потребляемых на общедомовые нужды коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии), рассчитываемый исходя из региональных нормативов, подлежит перерасчету на основе показаний счетчика.

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