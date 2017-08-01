Зюганов рассказал об обещании Путина не трогать захоронения на Красной площади

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 1 августа. / ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин пообещал не допустить перезахоронения Владимира Ленина и советских деятелей, погребенных у кремлевской стены.

Отвечая во вторник на вопросы участников всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", Зюганов рассказал, что однажды вопрос перезахоронения встал на совещании у президента. Тогда лидер коммунистов отметил, что у стен Кремля хоронили людей с древних времен, в соборах Кремля покоятся останки "державных государей и членов их семей".

У кремлевской стены захоронены более 400 советских деятелей, в том числе 32 маршала и генерала Великой Отечественной войны, первый космонавт Юрий Гагарин, академики Игорь Курчатов, Мстислав Келдыш, Сергей Королев.

Зюганов подчеркнул, что в соответствии с законом для перезахоронения необходимо согласие родственников. "Я собирал всех родственников - и [Георгия] Жукова, и [Константина] Рокоссовского, и [Александра] Василевского. Все до единого поставили под письмом подпись [против перезахоронения], и я вручил президенту", - рассказал руководитель КПРФ.

"Надо отдать должное, Путин сказал: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет", - добавил Зюганов.

Он также в очередной раз высказался резко против захоронения Ленина. "Что касается формы захоронения [Ленина], она принята та, которая принята в православии, он лежит на два метра ниже уровня земли. Склеповые захоронения и пещерные давно известны", - отметил политик.