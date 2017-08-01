День основания Партизанского края отметили в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Мероприятия в честь юбилейной даты доставки в блокадный Ленинград партизанского обоза с продовольствием проходят в селе Белебелка Новгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Крестьяне нынешних Новгородской, Тверской и Псковской областей собрали и доставили через линию фронта жителям осажденного города 56 тонн продуктов в 1942 году.

"В своем выступлении Андрей Никитин (врио губернатора Новгородской области - прим. ТАСС) назвал партизанский обоз и действия партизан событиями, благодаря которым во многом изменился ход истории. Он поблагодарил местных жителей и создателей музея Партизанского края, которые сохраняют память о событиях войны и не дают прерваться нити истории", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на территории музея начался III межрайонный фестиваль патриотической песни и танца, состоялось возложение цветов на братскую могилу павших партизан и мирных жителей Поддорского района, открытие памятной аллеи. На поляне также разожгут костер, а прибывших гостей накормят солдатской кашей. Школьники и молодежь участвуют в историческом квесте "Партизанскими тропами".

Музей "Партизанский лагерь", расположенный на 500 кв. м вблизи Белебелки, посвящен жизни и быту партизан. Под открытым небом разместились жилые землянки, госпиталь, на стендах представлены документы и личные вещи партизан и их потомков.

1 августа в Новгородской области официально признано памятной датой основания Партизанского края в тылу врага в период Великой Отечественной войны.

С 1941 по 1943 годы в Поддорском районе Новгородской области располагался штаб партизанских бригад нынешних Новгородской (тогда Ленинградской), Тверской (тогда Калининской) и Псковской областей.

13 партизанских бригад, в составе которых находились около 30 тыс. человек, контролировали местность к юго-западу от Старой Руссы общей площадью около 11 тыс. кв. км.

В числе героических операций соединения - отправка обоза с продовольствием голодающим ленинградцам. В марте 1942 года жителям блокадного города через линию фронта доставили 223 подводы с продуктами, собранными на территории Партизанского края.