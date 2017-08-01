Володин обсудил с Андриякой подготовку учителей искусства в регионах

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ТАСС, 1 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с ректором Академии акварели и изящных искусств Сергеем Андриякой возможность подготовки преподавателей изобразительного искусства для регионов на базе академии. Как сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента РФ, спикер во вторник посетил академию по приглашению ее руководителя.
"Володин обсудил с ректором Сергеем Андриякой возможность реализации программы подготовки преподавателей изобразительного искусства для регионов на базе академии", - отмечается в релизе.
Председатель Госдумы также ознакомился с выставкой работ студентов, художников-педагогов и учащихся Школы акварели. Всего на экспозиции представлено более 7 тыс. экспонатов - рисунки, акварель, пастель, а также предметы мозаики, керамики, фарфоровые и гончарные изделия.