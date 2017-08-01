Проект по соревнованиям роботов и интерактивная карта ГУЛАГа получили президентские гранты

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Проект по проведению в России этапа международных соревнований роботов, а также инициатива о создании интерактивной карты лагерей системы ГУЛАГ получат финансовую поддержку в рамках президентских грантов. Это следует из итогов первого в 2017 году конкурса на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, опубликованных на сайте единого грантооператора - Фонда президентских грантов.

Среди наиболее интересных и необычных проектов - заявка на организацию и проведение в Москве российского этапа международных молодежных робототехнических соревнований "Евробот 2018". Согласно описанию проекта, "робототехника - актуальная тема для современного научного сообщества всего мира, внедрение инноваций именно в этой сфере определит уровень того или иного государства в мировом экономическом рейтинге". Инициатива привлечет российских школьников и студентов к данному направлению, а также "обеспечит выход российской команды на уровень международных соревнований", надеются заявители, подчеркивая, что проект "важен для имиджа России в мире".

Отличительными чертами заявки стала подробная детализация календарного плана, полное отсутствие средств в бюджете на зарплату сотрудников, а также высокий уровень софинансирования (более 50%). Сумма гранта составила 1,5 млн рублей.

Еще один проект-победитель, предложенный столичным Фондом увековечения памяти жертв политических репрессий, предполагает создание интерактивной карты ГУЛАГа. Его инициаторы не скрывают, что он "может вызвать много споров, толкований, обсуждений и дискуссий". "Возможно, этот проект, который подается в современном стиле, поможет людям расширить свои знания об одном из самых спорных моментов в истории советской России", - рассчитывают они. Данная заявка получила грант в размере почти 2 млн рублей.

Примечателен и проект "Наедине с искусством", который планируется к реализации в Иркутской области. Его цель - социальная адаптация и вторичная социализация лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях региона, с помощью изобразительного искусства, творчества и спортивных мероприятий. "У заключенного, находящегося в учреждении закрытого типа, появится возможность участвовать в жизни общества, совершая исключительно положительный вклад в будущее области", - пишут авторы заявки.

Проект, который получит более полумиллиона рублей, предполагает проведение мастер-классов по искусству, лекций, виртуальной экскурсии по Художественному музею Иркутска, спортивно-массовых мероприятий по четырем видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис), соревновательной эстафеты.

Итоги первого конкурса

В понедельник, 31 июля, состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором были подведены итоги первого в 2017 году конкурса. Как сообщил глава комитета, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президентские гранты получит почти 1 тысяча некоммерческих организаций из 79 регионов. Всего в рамках первого конкурса распределено 2,25 млрд рублей, средняя сумма гранта составила примерно 2,2 млн рублей.

3 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина". Этим распоряжением Фонду президентских грантов было выделено 4,3 млрд рублей на проведение двух конкурсов по распределению грантов. Впоследствии, в июле этого года, эта сумма была увеличена почти вдвое - до 7 млрд рублей.