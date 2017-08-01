В Приднестровье отмечают день памяти погибших в вооруженном конфликте 1992 года

ТИРАСПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Тысячи жителей Приднестровья приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби по погибшим в вооруженном конфликте, который произошел летом 1992 года между защитниками территориальной целостности Молдавии и отстаивавшими свою независимость жителями левобережья Днестра.

Как отмечалось на церемонии, война унесла жизни 804 жителей региона, свыше 1,5 тыс. были ранены, еще больше людей стали беженцами. Скорбную дату здесь отметили маршем с портретами погибших молодых ополченцев, который завершился церемонией возложения цветов на Мемориале Славы в Тирасполе. В траурном митинге приняли участие руководители непризнанной республики, представители командования расквартированной в регионе Оперативной группы российских войск, которая обеспечивает миротворческую операцию, а также зарубежные гости.

"Сегодня мы вспоминаем всех героев: гвардейцев, ополченцев, казаков, бойцов ТСО (территориально- спасательные отряды - прим. ТАСС), которые отдали свои жизни ради мирного будущего независимого Приднестровья. Это они остановили агрессию Республики Молдова, это они не дали осуществиться планам по ликвидации приднестровской государственности", - сказал в своем обращении лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский.

Российские миротворцы

Торжества прошли во многих других городах республики. Так, в городе Бендеры, который в 1992 году оказался в эпицентре вооруженного конфликта, был торжественно открыт памятник российским миротворцам. Двухметровый монумент выполнен из камня в виде фигуры воина, за спиной которого возведен барельеф с изображением играющих детей. Его разместили в сквере Дворца культуры имени Павла Ткаченко, где в прошлом году была заложена Аллея миротворцев.

Ранее в Бендерах был также установлен памятник бывшему командующему 14-й российской армии генералу Александру Лебедю, который провел успешную операцию по принуждению конфликтующих сторон к миру, а также ликвидировал вышедшие из-под контроля вооруженные формирования и мародеров.

Датой начала вооруженного конфликта принято считать 2 марта 1992 года. Тогда возле города Дубоссары произошли первые столкновения между молдавской полицией и приднестровским ополчением, которые к лету переросли в крупномасштабные бои.

Войну удалось остановить после ввода в зону боевых действий российских миротворцев 29 июля 1992 года. А уже с 1 августа Молдавия и Приднестровье начали отвод своих вооруженных формирований в пункты постоянной дислокации. Сегодня мир в разделительной зоне безопасности по Днестру поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят военнослужащие России, Молдавии, Приднестровья и группа военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия.

Конфликт продолжает тлеть

Из года в год стороны конфликта предпринимаются попытки совместно отмечать связанные с ним трагические даты, однако это не удается. В этом году молдавскую делегацию должен был возглавить президент Игорь Додон, у которого в Бендерах была запланирована встреча с Красносельским и вице-премьером РФ, спецпредставителем президента по Приднестровью Дмитрием Рогозиным. Они планировали обсудить пути нормализации обострившихся отношений между Кишиневом и Тирасполем, однако самолет Рогозина не пустили в Молдавию власти Румынии под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". Несмотря на инцидент, лидеры двух берегов Днестра все же договорились провести двустороннюю встречу, однако и она была сорвана.

Додон не объяснил причину отмены встречи с Красносельским, однако МИД Приднестровья сообщил, что в последний момент правительство Молдавии отказалось от участия в мероприятиях, поэтому президенту республики было некого представлять. Позже Додон сообщил о переносе своей встречи с лидером непризнанной республики.