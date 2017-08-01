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Российские дети вернутся из закрывшегося лагеря в Болгарии к 8 августа

Общество
1 августа, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Лагерь "Олимпиум" был закрыт 17 июля после приостановки деятельности оператора - болгарской компании "Ленд Логистик"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Дети из России, находящиеся в болгарском лагере "Олимпиум", вылетят в Санкт-Петербург в запланированный срок после окончания смены. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

Лагерь "Олимпиум" был закрыт 17 июля после приостановки деятельности оператора - болгарской компании "Ленд Логистик". Причиной стала смерть руководителя фирмы, являвшегося также единоличным учредителем и распорядителем всех финансовых средств. На тот момент в лагере находились 465 детей в возрасте от 12 лет.

"В настоящее время после отдыха детские группы прилетели в Москву и нет никаких оснований для беспокойства относительно благополучного завершения смены и возвращения в запланированные сроки детей в Санкт-Петербург", - цитирует пресс-служба Ростуризма слова главы ведомства Олега Сафонова.

"Два рейса 1 августа и один рейс 8 августа вылетят в Санкт-Петербург. В Россию из Болгарии вернутся 217 и 86 детей соответственно", - говорится в сообщении Ростуризма. Ранее в ведомстве также информировали, что к 31 июля домой из лагеря вернулись все дети из Москвы.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с участием представителей Ростуризма, ассоциации "Турпомощь", туристской компании "Аэлита Трэвел", продававшей туры в "Олимпиум", а также консолидатора авиарейсов "БТА трэвел" было решено, что детям будет обеспечен полноценный отдых, а их отправка домой будет происходить в изначально запланированные даты. Ситуация с возвращением детских туристских групп из болгарского лагеря находится под строгим контролем Ростуризма.

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