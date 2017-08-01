Высшее образование в России можно будет получить одновременно на базе нескольких вузов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минобрнауки планирует разработать механизм, который позволит студентам получать высшее образование одновременно на базе нескольких вузов, говорится в материалах тендера, размещенного на официальном сайте госзакупок.

"В рамках эксперимента... будут проведены сравнение и оценка эффективности традиционной формы организации учебного процесса, реализуемого "в стенах" одной образовательной организации высшего образования, и эффективности моделей, базирующихся на сетевой форме несколькими образовательными организациями", - говорится в документах. Эксперимент пройдет в трех головных вузах, которые также должны привлечь не менее трех вузов-партнеров сетевого взаимодействия.

Согласно материалам, результатов исследований, которые могут гарантировать качество сетевой формы освоения высшего образования, на сегодняшний день нет.

"Прикладным результатом проекта станут научно обоснованные рекомендации по применению механизмов внедрения эффективных моделей сетевого взаимодействия в сфере высшего образования, включая организационные, нормативные, финансовые механизмы. В перспективе это позволит повысить качество и эффективность образовательных программ, расширить возможности для реального выбора студентами индивидуальной образовательной траектории и взаимного использования ресурсов организаций системы высшего образования", - отмечается в документах.

Стоимость работы по контракту составляет почти 12 млн рублей.