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Минтруд готовит реформу системы психоневрологических интернатов

Общество
1 августа, 17:37 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

В частности, речь идет о сторонней опеке, когда в интересах людей, находящихся в ПНИ, действуют независимые лица

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ПЕРМЬ, 1 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Министерство труда РФ готовит план мероприятий по реформированию системы психоневрологических интернатов (ПНИ), который также будет предусматривать внесение изменений в законодательство в области опеки над пациентами ПНИ. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев в ходе рабочей поездки в Пермский край.

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"Сейчас подготавливается соответствующий план мероприятий по реформированию системы психоневрологических интернатов. Речь идет и о сторонней опеке, то есть не только об опеке со стороны учреждений в отношении тех, кто находится в ПНИ, но и о независимых лицах, которые будут действовать в интересах этих людей. Безусловно, требуются изменения в законодательство в этой части, мы думаем, что выйдем на определенное решение. При Минтруде создана специальная рабочая группа, которая трудится над этим планом, возможно, будет подготовлена концепция реформы ПНИ", - сообщил Лекарев.

Ранее министр труда РФ Максим Топилин сообщал, что реформа системы ПНИ должна проходить без спешки, чтобы внимательно посмотреть, какие формы эффективны, а какие - нет. По его словам, для каждого проживающего в ПНИ необходимо в первую очередь определить способность к самостоятельному проживанию и уровень его самостоятельности. Исходя из этого - предлагать ему социальную услугу сопровождения в необходимом объеме.

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