Минтруд готовит реформу системы психоневрологических интернатов

Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $51 впервые с 27 июляЭкономика и бизнес 1 августа, 19:00
От дружбы до санкций: как меняются отношения США и Китая в эпоху ТрампаМеждународная панорама 1 августа, 19:00
ВДВ предполагают переодеть в экипировку "Ратник" до конца 2017 годаАрмия и ОПК 1 августа, 18:59
Случаи стрельбы с человеческими жертвами в российских судах. ДосьеБиографии и справки 1 августа, 18:54
Михаил Вилков рассудит "Зенит" и "Спартак" в матче РФПЛСпорт 1 августа, 18:53
Всероссийская интернет-премия "Прометей-2017" начала прием заявокОбщество 1 августа, 18:51
Экологи напомнили о долге людей перед ЗемлейСоциальная ответственность 1 августа, 18:51
Пловец Морозов до Олимпиады-2020 не собирается пропускать важные международные стартыСпорт 1 августа, 18:49
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в РоссииЭкономика и бизнес 1 августа, 18:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕРМЬ, 1 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Министерство труда РФ готовит план мероприятий по реформированию системы психоневрологических интернатов (ПНИ), который также будет предусматривать внесение изменений в законодательство в области опеки над пациентами ПНИ. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев в ходе рабочей поездки в Пермский край.
"Сейчас подготавливается соответствующий план мероприятий по реформированию системы психоневрологических интернатов. Речь идет и о сторонней опеке, то есть не только об опеке со стороны учреждений в отношении тех, кто находится в ПНИ, но и о независимых лицах, которые будут действовать в интересах этих людей. Безусловно, требуются изменения в законодательство в этой части, мы думаем, что выйдем на определенное решение. При Минтруде создана специальная рабочая группа, которая трудится над этим планом, возможно, будет подготовлена концепция реформы ПНИ", - сообщил Лекарев.
Ранее министр труда РФ Максим Топилин сообщал, что реформа системы ПНИ должна проходить без спешки, чтобы внимательно посмотреть, какие формы эффективны, а какие - нет. По его словам, для каждого проживающего в ПНИ необходимо в первую очередь определить способность к самостоятельному проживанию и уровень его самостоятельности. Исходя из этого - предлагать ему социальную услугу сопровождения в необходимом объеме.