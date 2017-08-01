Минтруд готовит реформу системы психоневрологических интернатов

ПЕРМЬ, 1 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Министерство труда РФ готовит план мероприятий по реформированию системы психоневрологических интернатов (ПНИ), который также будет предусматривать внесение изменений в законодательство в области опеки над пациентами ПНИ. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев в ходе рабочей поездки в Пермский край.

"Сейчас подготавливается соответствующий план мероприятий по реформированию системы психоневрологических интернатов. Речь идет и о сторонней опеке, то есть не только об опеке со стороны учреждений в отношении тех, кто находится в ПНИ, но и о независимых лицах, которые будут действовать в интересах этих людей. Безусловно, требуются изменения в законодательство в этой части, мы думаем, что выйдем на определенное решение. При Минтруде создана специальная рабочая группа, которая трудится над этим планом, возможно, будет подготовлена концепция реформы ПНИ", - сообщил Лекарев.

Ранее министр труда РФ Максим Топилин сообщал, что реформа системы ПНИ должна проходить без спешки, чтобы внимательно посмотреть, какие формы эффективны, а какие - нет. По его словам, для каждого проживающего в ПНИ необходимо в первую очередь определить способность к самостоятельному проживанию и уровень его самостоятельности. Исходя из этого - предлагать ему социальную услугу сопровождения в необходимом объеме.