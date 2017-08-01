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Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"

Общество
1 августа, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Участники соревнований в течение недели боролись за право назваться лучшими в комбинированной пожарной эстафете

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Команды из Республики Марий Эл и Ставропольского края стали победителями XIV Всероссийских соревнований "Школа безопасности", в которых приняли участие около 2 млн детей России, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Сегодня мы подвели итог XIV Всероссийских соревнований "Школа безопасности". Всего в летний период во всех регионах страны в мероприятиях в рамках "Школы безопасности" приняли участие более 2 млн детей. В соревнованиях принимали участие 17 команд из всех регионов России", - сказал Пучков журналистам после закрытия соревнований во вторник.

Министр подчеркнул, что все команды показали возросшую профессиональную подготовку по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи и по всем темам безопасности жизнедеятельности в сложных условиях, в сельской местности и на природе. "Они показали твердые навыки владения экипировкой, оснащением, сложным спасательным оборудованием, пожарной техникой", - сказал Пучков.

"Самое главное - все команды были нацелены на победу, на высокий результат. Слабые пользовались патронажем старших, и каждый получил навыки работы в коллективе", - подчеркнул он. Планируется расширить программу соревнований блоком вопросов, посвященных экологической безопасности. В младшей категории соревнований первое, второе и третье места заняли команды из Марий Эл, Москвы и Красноярского края; в старшей категории - из Ставропольского края, Москвы и Ханты-Мансийского округа-Югры.

Участники соревнований в течение недели боролись за право назваться лучшими в комбинированной пожарной эстафете, на полосе препятствий, в поисково-спасательных работах в условиях чрезвычайной ситуации природного характера, в комбинированных силовых упражнениях и на маршруте выживания.

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