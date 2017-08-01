Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы назвали пять районов, участвующих в архитектурном конкурсе по реновации

Общество
1 августа, 17:51 UTC+3

Архитектурные бюро разработают концепцию кварталов в таких районах, как Кузьминки, Головинский, Проспект Вернадского, Хорошево-Мневники и Царицыно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выбрали экспериментальные кварталы в пяти районах города, концепцию которых разработают архитектурные бюро в рамках конкурса по программе реновации. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

СПЕЦПРОЕКТ

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

"Это будет район Кузьминки, Головинский, Проспект Вернадского, Хорошево-Мневники, Царицыно", - сказал он.

Ранее во вторник Хуснуллин сообщил, что столичные власти вечером 1 августа подведут итоги международного конкурса на разработку проектов кварталов, которые построят по программе реновации в Москве. Заявки на участие подали более 126 команд, в том числе более 40 иностранных.

Заммэра пояснил, что на примере первых пяти кварталов власти рассчитывают "отработать подходы к реновации и комплексной застройке".

Ранее Москомархитектура объявила архитектурно-градостроительный конкурс по созданию концепции пяти экспериментальных площадок по программе реновации.

О программе

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включены 5144 дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
Темы дня
Новости партнеров
Реклама