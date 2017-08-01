Власти Москвы назвали пять районов, участвующих в архитектурном конкурсе по реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выбрали экспериментальные кварталы в пяти районах города, концепцию которых разработают архитектурные бюро в рамках конкурса по программе реновации. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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"Это будет район Кузьминки, Головинский, Проспект Вернадского, Хорошево-Мневники, Царицыно", - сказал он.

Ранее во вторник Хуснуллин сообщил, что столичные власти вечером 1 августа подведут итоги международного конкурса на разработку проектов кварталов, которые построят по программе реновации в Москве. Заявки на участие подали более 126 команд, в том числе более 40 иностранных.

Заммэра пояснил, что на примере первых пяти кварталов власти рассчитывают "отработать подходы к реновации и комплексной застройке".

Ранее Москомархитектура объявила архитектурно-градостроительный конкурс по созданию концепции пяти экспериментальных площадок по программе реновации.

О программе

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включены 5144 дома.