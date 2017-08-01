Тверские власти усилят позиции физики и математики в школах из-за невысоких баллов по ЕГЭ

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ТВЕРЬ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют увеличить количество часов в школах по физике и математике, чтобы решить проблему невысоких результатов Единого госэкзамена (ЕГЭ) по данным дисциплинам, которые в этом году показали выпускники тверских школ, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.
"Игорь Руденя (губернатор Тверской области - прим. ТАСС) поставил задачу (областным чиновникам - прим. ТАСС) обратиться в Министерство образования России с просьбой увеличить число часов математики и физики в школах. Это связано с нелучшими результатами ЕГЭ у выпускников школ. За счет увеличения часов планируется решить эту проблему", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что результаты экзаменов по гуманитарным дисциплинам значительно превосходят количество баллов по точным наукам. "Если в среднем на ЕГЭ по русскому языку выпускники набирали 70 баллов, то по математике - порядка 40-50. Эксперты, которые присутствовали на заседании, пояснили, что это связано с уменьшением количества часов математики и физики", - отметили в пресс-службе.
По данным региональных властей, в этом году в Тверской области госэкзамен сдавали более 6 тыс. выпускников. 38 человек получили высшую оценку в 100 баллов за экзамены, из них 17 человек - за ЕГЭ по русскому языку.