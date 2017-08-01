Путин по пути на Дальний Восток сделает остановку в Сибири, чтобы порыбачить

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вылетел во вторник во второй половине дня на Дальний Восток, где 3 августа в Амурской области запланирован ряд мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии, - рассказал Песков. - Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку", - отметил пресс-секретарь.