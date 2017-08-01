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Путин по пути на Дальний Восток сделает остановку в Сибири, чтобы порыбачить

Общество
1 августа, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

В четверг в Амурской области у президента запланированы мероприятия, сообщил секретарь главы государства Дмитрий Песков

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вылетел во вторник во второй половине дня на Дальний Восток, где 3 августа в Амурской области запланирован ряд мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии, - рассказал Песков. - Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку", - отметил пресс-секретарь.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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