Путин по пути на Дальний Восток сделает остановку в Сибири, чтобы порыбачить

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вылетел во вторник во второй половине дня на Дальний Восток, где 3 августа в Амурской области запланирован ряд мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии, - рассказал Песков. - Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку", - отметил пресс-секретарь.