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Всероссийская интернет-премия "Прометей-2017" начала прием заявок

Общество
1 августа, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Премия проводится в седьмой раз и вручается сайтам, мобильным приложениям и интернет-проектам за вклад в жизнь людей

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оргкомитет Всероссийской интернет-премии "Прометей-2017" во вторник объявил о начале приема заявок соискателей. Престижная награда будет вручена в седьмой раз сайтам, мобильным приложениям и интернет-проектам за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей.

Организатором конкурса в этом году выступает информационное агентство ТАСС, генеральным партнером - международная промоутерская компания ACB.

"ТАСС всегда поддерживал премию как генеральный информационный партнер, и вот уже второй год подряд мы выступаем ее организаторами, - отметил генеральный директор агентства Сергей Михайлов. - "Прометей" - социальный проект ТАСС, основная цель которого - приносить пользу обществу, сделать жизнь вокруг проще и удобнее".

В этом году премия существенно изменила формат. "Мы решили сократить количество номинаций, - рассказал руководитель Оргкомитета премии Ражап Мусаев. - Сейчас будет девять основных номинаций и десятая свободная, куда могут подать заявки те, кто не нашел для себя подходящую категорию среди основных".

Заявки на соискание награды принимаются с 1 августа по 15 ноября на сайте www.iprometheus.ru.

Победителей в номинациях "Наука и образование", "Культура и искусство", "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Развлечения, отдых, туризм", "Спорт, здоровый образ жизни", "СМИ", "Здравоохранение" и "Экономика и бизнес" назовут в декабре в штаб-квартире ТАСС в Москве.

В прошлом году премию получили телеканал "Матч ТВ", проект Mail.Ru Group "Медиатор", Нижегородский институт прикладных технологий и другие.

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