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Волгоградские ветераны одобрили обновление парковой зоны у Мамаева кургана

Общество
1 августа, 18:52 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 1, августа. /ТАСС

Отмечается, что к 9 мая 2018 года на территории сделают новый мемориальный парк - будут высажены 1700 новых саженцев

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ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Обновление парковой зоны Мамаева кургана, где якобы ранее был Сад вдов, а сейчас вырубаются старые, больные деревья, одобрили волгоградские ветераны войны и труда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как сказал во вторник журналистам на месте строительства нового парка председатель совета ветеранов Центрального района Волгограда Александр Иванюк: "Это знаковое место для жителей города-героя, не только Мамаев курган, но и прилегающая к нему территория должны быть благоустроены и вызывать восхищение гостей города. Новый мемориальный парк вместо зарослей сухих деревьев и кустарников - это здорово, он нужен и ветеранам, и молодежи, и гостям Волгограда".

Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев пояснил: "К 9 мая 2018 года на территории 5 гектаров здесь будет разбит новый мемориальный парк - будут высажены 1700 новых саженцев. Парк станет продолжением Аллеи России, которая была открыта у Мамаева кургана в этом году в День Победы. На этом месте если и была когда-то парковая зона, то сейчас все деревья и кустарники засохли, ведь здесь никогда не было поливочного водопровода".

Он подтвердил информацию представителя мэрии Волгограда, которая ранее сообщила ТАСС, что никакого Сада вдов [имеются в виду вдовы погибших участников Великой Отечественной войны] в Волгограде никогда официально не существовало.

Лихачев подчеркнул, что "столь масштабный проект по возведению современной парковой зоны с зеленым амфитеатром, велодорожками, лавочками и светильниками реализуется в Волгограде впервые за 50 с лишним лет". Он также отметил, что будущий парк находится напротив строящегося стадиона "Волгоград Арена" на 45 тыс. мест, их разделяет только широкая магистраль. Городские власти уверены, что новый парк с удовольствием будут посещать не только волгоградцы, но и многочисленные гости и болельщики ЧМ-2018 по футболу.

По данным городских властей, проектом строительства нового парка предусмотрена также организация парковки на 239 мест для посетителей Мамаева кургана и парковой зоны, так как стоянка автомобилей у края проезжей части главной магистрали города - проспекта Ленина - затрудняет движение общественного транспорта.

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