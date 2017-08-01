Минтруд планирует в 2019-2020 гг разработать законопроект о реабилитации инвалидов

ПЕРМЬ, 1 августа. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ планирует к 2020 году разработать законопроект о реабилитации инвалидов, в котором будут прописаны полномочия регионов и федерального центра в данной сфере. Он будет создан по результатам пилотных проектов в Пермском крае и Свердловской области, сообщил журналистам во вторник в Перми замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.

"Для того чтобы он (закон о реабилитации - прим. ТАСС) был максимально удобен и исполним, мы реализуем эти пилотные проекты. Мы приступим к разработке законопроекта, мы пропишем полномочия регионов, полномочия Федерации. Я считаю, что мы также должны прописать роль общественных организаций, которые... и являются получателями этой реабилитационной помощи", - сказал Лекарев перед началом заседания рабочей группы по реализации пилотного проекта в Пермском крае.

По его словам, тиражирование опыта "пилотов" на другие регионы РФ начнется в 2019-2020 годах, после того, как проекты будут реализованы на территории Пермского края и Свердловской области.

"Они (пилотные регионы" - прим. ТАСС) отработают проекты методик, которые мы предварительно разработали и направили в эти регионы, и скажут нам после применения их на практике, в чем мы правы, в чем ошиблись, что упустили...", - сказал замминистра.

По его словам, пилотные регионы были выбраны неслучайно. "И Пермский край, и Свердловская область показали, что они готовы вовлекать все органы власти в процесс реабилитации инвалидов, это очень важно, потому что только тогда можно говорить о комплексной реабилитации: это медицинская реабилитация, социальная, профессиональная, это и образование, и спорт, и культура", - отметил Лекарев.

Он добавил, что, после того, как закончится "пилот", а это будет в конце 2018 года, "запустится процесс во всей стране".

"В 2019-2020 годах... программа "Доступная среда" будет софинансировать те субъекты, которые примут эти методики к исполнению, также мы разработаем законопроект", - сообщил замминистра.

По принципу софинансирования

По словам Лекарева, Пермский край и Свердловская область выразили готовность софинансировать федеральный пилотный проект. На укрепление материально-технической базы и создание условий для инвалидов двум пилотным регионам из федерального бюджета на 2017 год было выделено по 150 млн рублей, столько же регионы добавили из своих бюджетов. Как отметил замминистра, в 2018 году на эти цели предусмотрена аналогичная сумма.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин отметил, что работа по реабилитации инвалидов - "это показатель развития региона, его культуры и интегрированности в современный мир, социального развития общества". "Важно, что есть понимание необходимости создания безбарьерной среды, условий для социальной адаптации. Мы готовы работать в этом направлении", - сказал он.