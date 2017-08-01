В Калининградской области почтили память героев Первой мировой войны

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КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, проходят в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Митинги и возложение венков и цветов к мемориалам и памятникам российским солдатам и офицерам состоялись сегодня в Калининграде, Гвардейске, Гусеве, ряде населенных пунктов области", - сказали в пресс-службе. По неофициальным данным, на территории региона находится почти тысяча захоронений солдат и офицеров Первой мировой войны.
В Калининграде дату отметили у памятника героям Первой мировой войны, который находится на Гвардейском проспекте рядом с мемориалом 1200 героям-гвардейцам, погибшим при штурме Кенигсберга в начале апреля 1945 года. Памятник был установлен в мае 2014 года по инициативе Российского военно-исторического общества на народные пожертвования.
В Гвардейске в митинге у памятника воинам, погибшим в четырех войнах, сражения которых происходили на этой территории, приняли участие военнослужащие, руководители города, депутаты, представители общественности, а также специально приглашенные члены Багратионовского военно-исторического клуба.
Памятные знаки российским воинам Первой мировой войны установлены также в городе Черняховске, в Нестеровском районе и в Гусеве, где проходило первое сражение на восточном фронте Первой мировой войны, завершившееся победой русских войск.