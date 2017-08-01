Интерактивная карта с попавшими в программу реновации домами появилась на портале мэра

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Интерактивная карта домов, включенных в программу реновации в Москве, размещена во вторник на портале мэра и столичного правительства.

На карте отмечены все 5144 дома, вошедших в программу. "Больше всего домов, попавших в программу, находится в Восточном округе (1055), меньше всего - в Зеленограде (34)", - отмечается на портале. В Западном округе в программу попало 558 домов, в Северном - 515, а в Южном - 378. Итоговый список домов, включенных в программу реновации, также опубликован на портале.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 1 августа собственники жилых и нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

О списке домов для реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

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С 15 мая по 15 июля проходило голосование о включении домов в программу реновации. В итоге в нее вошло суммарно 5144 дома общей площадью порядка 16 млн кв. м. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир, и проживает порядка 1 млн москвичей.

Однако даже этот перечень домов, включенных в программу реновации, на сегодняшний день не является исчерпывающим, уточнили в мэрии. В ряде домов решения общих собраний собственников помещений об участии в программе были обжалованы в суде. В случае, если судом будет установлено, что указанные решения были приняты с соблюдением требований законодательства, правительство Москвы рассмотрит вопрос о включении данных домов в программу реновации, добавили в правительстве Москвы.