В Музее Москвы открылась выставка, посвященная Всемирным фестивалям молодежи и студентов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Выставка "Три фестиваля", рассказывающая о Всемирных фестивалях молодежи и студентов в 1957 и в 1985 годах и о подготовке к фестивалю 2017 года, открылась во вторник в Музее Москвы.

"Выставка - это попытка соединить и отразить три периода в истории страны, которые ознаменовались проведением фестиваля: оттепель конца 1950-х годов, перестройку середины 1980-х годов и современность", - сообщили корр. ТАСС организаторы фестиваля.

Как рассказала на церемонии открытия выставки руководитель дирекции по подготовке и проведению фестиваля Ксения Разуваева, идея ее проведения появилась после того, как в адрес организаторов ВФМС стали поступать сообщения, что многие люди хранят артефакты, связанные с фестивалями 1957 и 1985 годов.

В результате специально организованной акции "Народный музей фестиваля", которая началась 6 июня, все желающие могли передать в Музей Москвы "памятные вещи с символикой фестивалей молодежи прошлых лет из своих личных архивов", сообщили организаторы. Таким образом была собрана часть экспозиции, еще часть экспонатов предоставил Музей Москвы.

В частности, на экспозиции можно увидеть работы официального художника фестиваля 1957 года Сергея Отрощенко, которые предоставила его дочь. Одна из картин художника "Миру - мир" рассказывает о легендарном параде студенчества, открывавшем фестиваль 1957 года, рассказала ТАСС директор Музея Москвы Алина Сапрыкина. "На этой картине мы видим много радостных молодых людей со всего мира, есть пионеры, присутствует символ фестиваля - ромашка и "Голубь мира" Пикассо, и все это на фоне сталинской высотки", - отметила она.

На выставке, которая продлится до 25 сентября, представлено немало портретов участников фестивалей, множество фотографий и коллажей. Часть экспозиции рассказывает о предметах декоративного-прикладного искусства, связанных с фестивалями - это чайные сервизы, тарелки, стаканы и фарфоровые статуэтки. Также можно найти платья и кукол того времени. Кроме того, на выставке можно посмотреть видеообращения послов фестиваля, которые рассказывают о подготовке к Всемирному фестивалю молодежи в этом году.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики, заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира. Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1957 года) стал крупнейшим за всю историю движения. В нем приняло участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.