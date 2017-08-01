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Форму участников Фестиваля молодежи представят в сентябре

Общество
1 августа, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Форма будет выполнена в едином стиле с цветовыми различиями для участников, волонтеров и персонала

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Форма участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре, будет представлена в сентябре. Об этом рассказал ТАСС дизайнер Игорь Чапурин на церемонии открытия выставки "Три фестиваля", посвященной истории ВФМС.

"Форма разработана для участников, для волонтеров, для всего персонала, который будет находиться рядом с участниками, и даже для сотрудников службы безопасности", - сказал Чапурин.

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По его словам, в настоящий момент образцы утверждены.

Форма для участников, волонтеров и персонала будет выполнена в едином стиле, однако будет различаться между собой, в частности, по цветам. "Планируется, что в сентябре сделаем презентацию", - заключил собеседник агентства.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

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