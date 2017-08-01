Мурманский технический университет задолжал 800 работникам более 50 млн рублей

ТАСС, 1 августа. Мурманский государственный технический университет задолжал 800 работникам зарплату и отпускные на общую сумму более чем 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На сегодняшний день на территории региона задолженность в хозяйствующих субъектах, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов, не зафиксирована. Вместе с тем, в середине июля стало известно об образовании задолженности в одном из крупнейших образовательных учреждений области. Так, 800 работников Мурманского государственного технического университета не получили своевременно зарплату и расчет по отпускным на сумму, превышающую 50 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что губернатор региона Марина Ковтун попросила руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Андрея Балмочных держать вопрос погашения долгов в университете на особом контроле.

Комментарием Мурманского государственного технического университета ТАСС пока не располагает.

Мурманский государственный технический университет - крупнейшее высшее учебное заведение Мурманской области. Основан в 1950 году как Мурманское высшее мореходное училище. В его состав входят три института, три факультета и три филиала, обучение ведется по более чем ста образовательным программам морского и инженерно-технического профиля.