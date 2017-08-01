Дети из закрывшегося в Болгарии лагеря прилетели в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Самолет с детьми, находившимися в болгарском лагере "Олимпиум", прилетел в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Самолет Бургас - Санкт-Петербург прилетел в город в 19:20 мск. Этим рейсом, как сообщили в городском комитете по развитию туризма, в Петербург должны были вернуться 217 человек. "Дети выезжают согласно графику в плановом порядке. Комитет держит ситуацию под контролем", - сказал ТАСС председатель комитета Андрей Мушкарев.

Лагерь "Олимпиум" был закрыт 17 июля после приостановки деятельности оператора - болгарской компании "Ленд Логистик". Причиной стала смерть руководителя фирмы, являвшегося также единоличным учредителем и распорядителем всех финансовых средств. На тот момент в лагере находились 465 детей в возрасте от 12 лет.

Еще один рейс вывезет в Петербург 86 детей 8 августа. К 31 июля домой из лагеря вернулись все дети из Москвы.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с участием представителей Ростуризма, ассоциации "Турпомощь", туристической компании "Аэлита Трэвел", продававшей туры в "Олимпиум", а также консолидатора авиарейсов "БТА трэвел" было решено, что детям будет обеспечен полноценный отдых, а их отправка домой будет происходить в изначально запланированные даты. Ситуация с возвращением детских групп из болгарского лагеря находится под контролем Ростуризма.