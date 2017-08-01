Безруков: распределение президентских грантов регионам говорит о прозрачности оценки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Успех региональных организаций при распределении президентских грантов говорит о прозрачности и объективности оценки экспертного совета конкурсной комиссии. Об этом заявил ТАСС актер, член Объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов Сергей Безруков.

"То, что в этом году есть малый президентский балл, дает возможность поддержать организации региональные, особенно организации, которым 500, 200, 300 тыс. рублей - это уже деньги, очень важные, необходимые для развития их проектов. Поэтому то, что в этом году у нас получается, что победители грантов - это в основном регионы, то есть 80% - это региональные организации, - это хорошо, мне кажется", - считает Безруков.

"Это говорит об объективности и прозрачности оценки экспертного совета. То есть здесь нет тех [организаций], которые в прошлом году уже получали гранты, а есть уже новые некоммерческие организации, которые получают поддержку, - это здорово, это хорошо", - подчеркнул собеседник агентства.

Безруков поблагодарил экспертов за проделанную работу при распределении грантов. "460 экспертов - это действительно очень много. Проделанная работа - колоссальная, потому что оценивать проекты по социальной значимости, по культурным проектам по достоинству - это очень сложная задача", - отметил он.

Итоги первого конкурса

31 июля состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором были подведены итоги первого в 2017 году конкурса. Как сообщил глава комитета, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президентские гранты получит почти 1 тыс. некоммерческих организаций из 79 регионов. Всего в рамках первого конкурса распределено 2,25 млрд рублей, средняя сумма гранта составила примерно 2,2 млн рублей.

3 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина". Этим распоряжением Фонду президентских грантов было выделено 4,3 млрд рублей на проведение двух конкурсов по распределению грантов. В июле этого 2017 эта сумма была увеличена почти вдвое - до 7 млрд рублей.