Джоан Роулинг извинилась за критику в адрес Трампа

ТАСС, 1 августа. Британская писательница Джоан Роулинг извинилась за свои критические высказывания в адрес американского президента Дональда Трампа. Ранее автор серии романов о Гарри Поттере осудила главу Белого дома за невнимательное отношение к мальчику на инвалидном кресле во время конференции по реформе здравоохранения. Обращение писательницы было размещено на ее странице в Twitter в понедельник.

"Многочисленные источники сообщили мне, что мои "твиты" о маленьком мальчике в инвалидном коляске, чью протянутую руку президент проигнорировал, не соответствуют действительности. Я очень ясно выразила свою обеспокоенность пренебрежительным отношением к людям с ограниченными возможностями, которое я заметила на том видео. Если своими сообщениями я обидела мальчика или его семью, приношу свои искренние извинения", - прокомментировала свое поведение Роулинг, добавив, что удалит свои предыдущие сообщения по теме и оставит только "твиты" с извинениями.

to that boy or his family, I apologise unreservedly. These tweets will remain, but I will delete the previous ones on the subject. /4x — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 июля 2017 г.

Видео, которое так возмутило писательницу, было снято 24 июля на пресс-конференции Белого дома, посвященной реформе здравоохранения. Среди приглашенных семей был трехлетний мальчик Монтгомери Вир, страдающий от синдрома Спина бифида. Роулинг утверждала, что Трамп, приветствуя гостей рукопожатием, проигнорировал Монтгомери. Однако, как поясняет газета The Washington Post, писательница посмотрела неполную версию эпизода - на видео, распространенном Белым домом, видно, что американский президент отдельно подошел к мальчику и специально присел, чтобы поздороваться с ним.

Сообщения Роулинг, опубликованные 28 июля, были широко растиражированы и подверглись критике за недостоверность. Мама мальчика, Марджери Келли Вир, также выступила в защиту Трампа. "Кто-нибудь, передайте Дж.К. Роулинг: Трамп не обижал моего сына, а Монти даже не пытался пожать ему руку", - написала она на своей странице в Facebook.

Джоан Роулинг уже высказывалась по поводу поведения американского президента ранее. Так, в декабре 2015 года, после скандального призываТрампа полностью запретить мусульманам въезд в на территорию Соединенных Штатов, писательница объявила, что кандидат в американские президенты хуже, чем Волан-де-Морт - главный злодей саги о Гарри Поттере.