Православные празднуют Ильин день

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Православная Церковь в среду почитает память святого пророка Илии, в этот день верующие прославляют молитвами одного из наиболее почитаемых святых угодников Ветхого Завета. Во многих церквях, особенно тех, которые носят имя Ильи, будут проведены божественные литургии и крестные ходы.

Согласно легенде, Илья появился на свет за 900 лет до Иисуса Христа в иудейском городе Фесвия (Фисвы), в момент его рождения отцу будущего пророка приснился сон, в котором ангелы оборачивали малыша в огненные пеленки и кормили огнем. По преданиям, святому приходилось многократно совершать чудеса, чтобы вразумить израильского царя Ахава, который избрал путь служения языческому богу Ваалу. Илья пророчествовал, низводил огонь с небес, молитвами призывал дождь, воскресил мертвого отрока, разделил реку Иордан.

Почитать Илью начали в Византии в IX-X веках, по случаю Ильина дня византийские императоры устраивали празднества и театрализованные представления.

Ильинские храмы

Как отметил настоятель храма Илии пророка на улице Ильинке священник Андрей Речицкий, после принятия христианства этот святой стал не менее чтимым и у славян. "Первые храмы на Руси были именно Ильинскими, память Ильи Пророка почитается с древнейших времен. Неслучайно храмы в честь Ильи появлялись и продолжают появляться по всему нашему отечеству", - сказал он ТАСС.

По словам настоятеля, до революции в этот день существовала традиция крестных ходов, возрожденная уже в наше время. "Уже пятнадцатый год как мы возродили эту торжественную традицию далеких времен. Поскольку Илья Пророк был особо почитаем на Руси, ему служился особый молебен на Лобном месте Красной площади с просьбами о благоденствии и сохранении урожая", - отметил Речицкий.

По преданию, к концу своего земного пути пророка забрали живым на небо, куда он умчался на огненной колеснице, запряженной четырьмя белыми конями. Именно Илья стал покровителем бойцов воздушно-десантных войск (ВДВ), которые в этот день отмечают свой профессиональный праздник.

"В нашем храме сложилась традиция, мы отмечаем память Ильи Пророка совместно с командованием, ветеранами и воинами Воздушно-десантных войск. Солдаты возносят молитвы своему небесному покровителю, и День ВДВ всегда начинается с молитвы. Надо сказать, что десантники - единственный род войск, которому разрешено молиться на Красной площади", - подчеркнул настоятель.

Приметы и обычаи

С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до нее был еще целый месяц. День становился короче, случались утренние заморозки, а дневная жара была редкой. С этого дня многие переставали купаться, до наших дней дошла поговорка: "Илья Пророк бросил в воду льда кусок".

Если случалась гроза, то дождевую воду собирали, считая, что она обладает целебной силой и оберегает от дурного глаза. Во время грозы нельзя было находиться в воде, стоять под деревом, издавать громкие звуки, бегать или шумно веселиться.

К Ильину дню было принято выпекать первые хлеба из нового урожая, которыми угощали соседей. В пророке видели благодетеля, который способен подарить хороший урожай, поэтому в некоторых губерниях выставляли в этот день у ворот чашку с зернами ржи или овса и просили священника "повеличать Илию на плодородие хлеба".

Обращались к святому Илье и с другими просьбами - о помощи на охоте, в лечении, на любовном поприще. Считалось, что в силах пророка было наказать дурного человека, лишить грешника урожая, восстановить справедливость. Он же может защитить праведника от бед и нечистого духа, помочь охотнику и рыболову, спасти молодоженов от порчи и сглаза.