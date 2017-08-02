Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: Трамп поручил минюсту США защищать белых от дискриминации при поступлении в вузы

Общество
2 августа, 7:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, августа. /ТАСС

Издание утверждает, что вузам, предоставляющим льготы при поступлении афроамериканцам и латиноамериканцам, могут грозить судебные тяжбы и разбирательства

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует заняться защитой белой молодежи от дискриминации при поступлении в американские университеты и колледжи. Эта задача возлагается на министерство юстиции, сообщила во вторник на своем сайте газета The New York Times.

Она изложила содержание нового внутриведомственного циркуляра, предназначенного для департамента гражданских свобод минюста. Документ включает обращение к сотрудникам министерства, желающим принять участие в новом проекте, который касается "расследований и возможных судебных разбирательств случаев расовой дискриминации при поступлении в колледжи и университеты". Издание обращает внимание, что в циркуляре употребляются формулировки нейтрального характера, однако общий смысл текста не оставляет сомнений, что речь идет именно о защите прав белых американцев.

The New York Times также отмечает, что курировать новый проект будут главным образом назначенцы президента Трампа, а не кадровые сотрудники профильного отдела по вопросам возможностей в сфере образования. С точки зрения издания, разбирательства и тяжбы в судах теперь грозят тем вузам США, которые внедряют программы, предоставляющие льготы при поступлении афроамериканцам и латиноамериканцам. Они причисляются к категориям населения, традиционно лишенным имущественных и исторических преимуществ для получения высшего образования.

Минюст отказался ответить на запрос газеты о предоставлении подробностей нового проекта. "Министерство юстиции не обсуждает кадровые вопросы, поэтому отказывается их комментировать", - заявил официальный представитель ведомства Девин О'Мэлли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией
4
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
5
Суд в Москве решил выдворить из России журналиста "Новой газеты"
6
СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%
7
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама