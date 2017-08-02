NYT: Трамп поручил минюсту США защищать белых от дискриминации при поступлении в вузы

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует заняться защитой белой молодежи от дискриминации при поступлении в американские университеты и колледжи. Эта задача возлагается на министерство юстиции, сообщила во вторник на своем сайте газета The New York Times.

Она изложила содержание нового внутриведомственного циркуляра, предназначенного для департамента гражданских свобод минюста. Документ включает обращение к сотрудникам министерства, желающим принять участие в новом проекте, который касается "расследований и возможных судебных разбирательств случаев расовой дискриминации при поступлении в колледжи и университеты". Издание обращает внимание, что в циркуляре употребляются формулировки нейтрального характера, однако общий смысл текста не оставляет сомнений, что речь идет именно о защите прав белых американцев.

The New York Times также отмечает, что курировать новый проект будут главным образом назначенцы президента Трампа, а не кадровые сотрудники профильного отдела по вопросам возможностей в сфере образования. С точки зрения издания, разбирательства и тяжбы в судах теперь грозят тем вузам США, которые внедряют программы, предоставляющие льготы при поступлении афроамериканцам и латиноамериканцам. Они причисляются к категориям населения, традиционно лишенным имущественных и исторических преимуществ для получения высшего образования.

Минюст отказался ответить на запрос газеты о предоставлении подробностей нового проекта. "Министерство юстиции не обсуждает кадровые вопросы, поэтому отказывается их комментировать", - заявил официальный представитель ведомства Девин О'Мэлли.