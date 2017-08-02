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Канье Уэст подал в суд на страховщиков с требованием $10 млн за отмененные концерты

Общество
2 августа, 10:26 UTC+3 ТАСС

Страховщик отказался компенсировать издержки, заявив, что отмена концертов произошла из-за госпитализации рэпера вследствие злоупотребления марихуаной

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ТАСС, 2 августа. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал во вторник иск против старейшей британской страховой компании Lloyd's, потребовав от нее около $10 млн за вынужденную отмену части своего тура Saint Pablo в конце прошлого года. Об этом сообщил журнал Variety.

По мнению певца, страховая компания под ложным предлогом отказывается компенсировать издержки.

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"Компания Lloyd's любит получать большие премиальные, но не выплачивать компенсации. Артисты думают, что страховщики продают им спокойствие и уверенность, но это всегда оборачивается лишь повесткой в зал суда", - цитирует издание выдержки из иска музыканта, поданного в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Как сообщил во вторник интернет-ресурс TMZ, истцом выступает компания Very Good Touring, которая организовывала гастроли рэпера.

В ноябре 2016 года Канье Уэст отменил 21 из 38 концертов своего тура, так как был госпитализирован в психиатрическую клинику Лос-Анджелеса после нервного срыва. Он случился по причине серьезного недостатка сна, эмоционального напряжения и сильного стресса при работе. Еще одной причиной срыва музыканта стало ограбление на $10 млн в октябре 2016 года в Париже его супруги, популярной телеведущей и фотомодели Ким Кардашян, которой неизвестные угрожали огнестрельным оружием.

Деньги за билеты на отмененные концерты были возвращены зрителям компанией Уэста. По мнению представителей исполнителя, этот случай подпадает под договор о страховке при "внезапном телесном повреждении или болезни". Lloyd's нарушили договор, не выплатив требуемую сумму, уверены адвокаты Уэста.

Страховщик отказался выполнять обязательства, мотивировав отказ тем, что рэпер попал в клинику в результате злоупотребления марихуаной, а не из-за нервного срыва. Устроитель гастролей категорически отвергает это обвинение и упрекает страховую компанию в стремлении уклониться от оплаты страхового случая "под фиктивным предлогом".

Канье Уэст считается одним из самых известных и популярных рэп-исполнителей. Эксперты неоднократно называли его одним из величайших артистов XXI века. Уэст завоевал в общей сложности более 20 статуэток Grammy, являясь таким образом одним из рекордсменов по числу полученных наград этой престижной музыкальной премии. Рэпер дважды (в 2005 и 2015 годах) был включен в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала TIME.

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