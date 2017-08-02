Чилингаров: Парижское соглашение поможет сохранить природу Арктики

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Парижское соглашение по климату, ратифицированное Россией в апреле 2016 года, поможет сохранить природу арктического региона. Об этом в интервью ТАСС рассказал герой Советского Союза и России, полярный исследователь Артур Чилингаров.

Ученый напомнил, что изменение климата сильно сказывается на арктическом регионе. Уменьшается площадь и толщина ледового панциря, что затрудняет исследования в северных широтах. И хотя, по мнению исследователя, процесс изменения климата связан скорее с цикличностью ледниковых периодов, он поддерживает идею снизить количество выбросов в атмосферу.

"Как специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике, я полностью поддерживаю инициативу присоединиться к Парижскому соглашению. Это должно положительно повлиять на развитие сотрудничества в регионе", - сказал ученый.

Ранее стало известно о решении США выйти из Парижского соглашения. Президент страны Дональд Трамп обосновал свое решение чрезмерным финансовым бременем для страны от необходимости соблюдать строгие экологические нормы. Как прогнозирует Всемирная метеорологическая организация, решение Соединенных Штатов приведет к дополнительному росту температуры на земле на 0,3 градуса к 2100.