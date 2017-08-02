На подготовку к отопительному сезону в Среднеколымском районе направлено 90 млн рублей

ЯКУТСК, 2 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Подготовка к отопительному сезону в Среднеколымском районе Якутии, который в этом году наиболее сильно пострадал от весеннего паводка, идет полным ходом, на эти цели направлено около 90 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил министр ЖКХ и энергетики республики Гаврил Левин.

"Ремонтными программами ГУП ЖКХ и "Сахаэнерго" в Среднеколымском районе планируется провести работы на общую сумму 49,6 млн рублей. Кроме того, на капитальный ремонт четырех многоквартирных домов в городе Среднеколымск будет из бюджета Якутии направлено 39,2 млн рублей", - сказал министр.

Также, по словам Левина, на данный момент отгружено более 60% топливно-энергетических ресурсов, необходимых для района. "Всего в навигацию 2017 года планируется доставить 41,8 тыс. тонн, в том числе более 40 тыс. тонн угля. На данный момент отгружено от поставщиков 25,1 тыс. тонн, в том числе 23,6 тыс. тонн угля и почти полностью до пунктов назначения доставлено дизельное топливо", - добавил он.

В селе Сватай в результате повышения уровня и выхода воды на пойму на реке Алазея частично подтоплены четыре дворовые территории, на 40% подтоплена авиаплощадка. В настоящее время уровень воды составляет 685 см (минус 6 см за сутки) при критическом уровне 750 см. В селе Аргахтах в результате повышения уровня и выхода воды на пойму на реке Алазея частично подтоплено 43 дворовых территорий, залито водой 13 частных домов. В настоящее время уровень воды составляет 878 см (минус 2 см за сутки) при критическом 777 см.

Всего на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 гг. в республике из различных источников будет направлено около 25 млрд рублей. В предстоящий отопительный сезон предстоит подготовить 1226 котельных, 2 тыс. 629,6 км тепловых сетей, 1164,7 км водопроводных сетей, 585,8 км канализационных сетей. Уже подготовлено 52% котельных, 54,5% тепловых сетей, 61,3% водопроводных сетей, 60,2% канализационных сетей, 47,7% жилищного фонда.

Скорректированный объем поставки топливно- энергетических ресурсов в период навигации 2017 года составляет 568,7 тысячи тонн. На данный момент отгружено с поставщиков 379,8 тысячи тонн, что составляет 67%, доставлено до пунктов назначения 39% - 220,3 тысячи тонны. В 2017-2018 году планируется строительство 23 новых котельных, четырех дизельных электростанций, двух объектов водоснабжения и водоотведения, реконструкция шести котельных.