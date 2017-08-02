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В Берлине запустили систему распознавания лиц

Общество
2 августа, 10:07 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

На одной из самых загруженных платформ электрички - станции Зюдкройц - развесили видеокамеры, способные считывать биометрические данные с лиц прохожих

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БЕРЛИН, 2 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Систему автоматического распознавания лиц, разработанную в США, запустили во вторник в Берлине. Пока что в тестовом режиме. Ее цель - повысить уровень безопасности в общественных местах и посмотреть, как на это отреагирует общество. Впрочем, у этой идеи есть и критики. Люди полагают, что данный пилотный проект нарушает их личную жизнь.

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Тестируют систему на одной из самых загруженных платформ берлинской электрички - станции Зюдкройц. Там развесили видеокамеры, способные считывать биометрические данные с лиц прохожих. Съемка ведется круглосуточно, а компьютерная программа в постоянном режиме сравнивает полученные фото и видео с базой данных. Сейчас в ней сохранены фотографии 250 человек, которые решили поучаствовать в эксперименте на добровольной основе. Если компьютер видит совпадение, то сразу оповещает дежурных. В перспективе, база данных будет состоять из фото преступников, находящихся в розыске.

"Эта система поможет нам упреждать преступления и избегать потенциально опасных ситуаций, - сообщили в федеральной полиции. - Мы сможем заранее распознать предполагаемых преступников еще до того, как они совершат нападение".

Аналогичной точки зрения придерживаются в Министерстве внутренних дел. "Это поможет нам повысить уровень безопасности в общественных местах", - сказал глава ведомства Томас де Мезьер.

Немецкая общественность недовольна

Однако реакция общества на внедрение системы распознавания лиц неоднозначная. Вновь актуальным становится вопрос - где проходит граница между безопасностью и нарушением прав человека? Задавались этим вопросом на разных этапах миграционного кризиса, по мере утверждения все новых законов, которые сводились к все большему доступу государства в базы данных мигрантов. Обсуждали эту тему и в ходе дискуссии о полномочиях спецслужб.

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Как говорит уполномоченный правительства Берлина по вопросам защиты личных данных Майя Смолчик, данная система таит "огромные риски", поскольку в теории может быть использована не по назначению. "Плюс к этому волнует сам факт того, что при помощи техники можно оказывать столь значительный социальный контроль за людьми", - заявила она. Аналогичной точки зрения придерживается Ульрих Шелленберг - глава Германской ассоциации адвокатов. "Это является потенциальным внедрением в частную жизнь человека, и, чтобы это предотвратить, нам нужно вносить изменения в законодательство", - говорит он.

Еще один спорный момент - вознаграждение добровольцам. Всем участникам эксперимента, которые предоставили свои фотографии для временной базы данных, интернет-ритейлер Amazon пообещал подарочные купоны номиналом €25. А трем жителям Берлина, которые попадут на камеры чаще остальных, подарят "умные" часы, фитнес-браслет или видеокамеру. "Немного отпугивает такое вознаграждение, - пишет Spiegel online. - Если государство хочет испытать столь важную систему для борьбы с преступностью, то почему оно раздает купоны от Amazon? Выбор в пользу американской фирмы при реализации столь спорного проекта представляется неудачным".

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