До 90% переселенных по программе реновации москвичей останутся в своем микрорайоне

Притяжение Архангело: в северной деревне реставрируют приплывшую по реке часовнюВ стране 2 августа, 11:40
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 годаЭкономика и бизнес 2 августа, 11:39
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтраПолитика 2 августа, 11:34
Ъ: участники рынка не поддерживают предложения ФАС об изменениях тарифных системы РЖДТранспорт 2 августа, 11:33
ПБК ЦСКА подарит чемпионкам мира среди девушек абонементы на все домашние матчи сезонаСпорт 2 августа, 11:28
СМИ: Неймар попрощался с одноклубниками по "Барселоне" и сообщил, что переходит в ПСЖСпорт 2 августа, 11:19
"Порт Высоцкий" в январе-июле увеличил перевалку угля на 18%, до 4 млн тоннТранспорт 2 августа, 11:10
"Ведомости": "Аэрофлот", S7 и UTair пока не собираются отменять бесплатный провоз багажаЭкономика и бизнес 2 августа, 11:03
Опорный пункт по изучению соболя создадут в Красноярском краеОбщество 2 августа, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Доля москвичей, которые после переселения по программе реновации останутся в своем микрорайоне, составит 80-90%. Об этом сообщил в среду в эфире радиостанции "Вести FM" заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.
"80-90% людей останутся даже в своем микрорайоне. То, что останутся все в своем районе, - это 100%. Никто из своего района, округа не уедет, если сам не захочет, конечно", - сказал он.
Хуснуллин добавил, что власти столицы в среднем будут предлагать москвичам на выбор три квартиры. "Человек смотрит, из трех квартир выбирает. Почему мы должны строить больше - чтобы дать предложение", - добавил заммэра.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.
Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.
В итоге в программу вошло суммарно 5144 дома общей площадью порядка 16 млн кв. метров. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка 1 млн москвичей. Наибольшее число домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном административном округе - 1055 домов, наименьшее - в Зеленограде - 34 дома. Однако даже этот перечень домов, включенных в программу реновации, на сегодняшний день не является исчерпывающим, утверждают в мэрии.