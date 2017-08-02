До 90% переселенных по программе реновации москвичей останутся в своем микрорайоне

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Доля москвичей, которые после переселения по программе реновации останутся в своем микрорайоне, составит 80-90%. Об этом сообщил в среду в эфире радиостанции "Вести FM" заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"80-90% людей останутся даже в своем микрорайоне. То, что останутся все в своем районе, - это 100%. Никто из своего района, округа не уедет, если сам не захочет, конечно", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что власти столицы в среднем будут предлагать москвичам на выбор три квартиры. "Человек смотрит, из трех квартир выбирает. Почему мы должны строить больше - чтобы дать предложение", - добавил заммэра.

О программе

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

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Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

В итоге в программу вошло суммарно 5144 дома общей площадью порядка 16 млн кв. метров. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка 1 млн москвичей. Наибольшее число домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном административном округе - 1055 домов, наименьшее - в Зеленограде - 34 дома. Однако даже этот перечень домов, включенных в программу реновации, на сегодняшний день не является исчерпывающим, утверждают в мэрии.