Большинство россиян доверяют прогнозам синоптиков

Ответственный за конвой может понести уголовную ответственность из-за ЧП в МособлсудеПроисшествия 2 августа, 13:07
Величкин: КХЛ провела консультацию по дисквалификации Зарипова из-за допингаСпорт 2 августа, 13:02
Криптовалюта биткоин. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 12:37
Суд начнет процесс над Улюкаевым 8 августаПроисшествия 2 августа, 12:31
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФПолитика 2 августа, 12:31
Источник: КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат трех игроков из одного клубаСпорт 2 августа, 12:28
Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьемСпорт 2 августа, 12:22
Валуев считает, что Мэйуэзер выиграет у Макгрегора в боксерском поединкеСпорт 2 августа, 12:13
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университетОбщество 2 августа, 11:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более половины россиян (56%) доверяют прогнозам погоды, примерно столько же (54%) следят за ними регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.
"Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следят за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%)", - говорится в сообщении.
Прогнозы погоды ежедневно отслеживают по ТВ, радио или интернету 54% россиян, еще около трети (27%) интересуются ими время от времени.
Россияне отмечают, что прогнозы синоптиков, как правило, оказываются верными: такое мнение выразили две трети (67%) опрошенных. Треть респондентов (30%) с этим не согласна. Данными метеопрогнозов больше всего интересуется старшее поколение, а наиболее скептически к вопросу подходят молодежь и жители крупных мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-17 июля методом телефонного интервью. Объем выборки 1,2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.