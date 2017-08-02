Большинство россиян доверяют прогнозам синоптиков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более половины россиян (56%) доверяют прогнозам погоды, примерно столько же (54%) следят за ними регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следят за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%)", - говорится в сообщении.

Прогнозы погоды ежедневно отслеживают по ТВ, радио или интернету 54% россиян, еще около трети (27%) интересуются ими время от времени.

Россияне отмечают, что прогнозы синоптиков, как правило, оказываются верными: такое мнение выразили две трети (67%) опрошенных. Треть респондентов (30%) с этим не согласна. Данными метеопрогнозов больше всего интересуется старшее поколение, а наиболее скептически к вопросу подходят молодежь и жители крупных мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-17 июля методом телефонного интервью. Объем выборки 1,2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.