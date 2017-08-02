Опорный пункт по изучению соболя создадут в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Опорный пункт по изучению и мониторингу поголовья сибирского соболя планируется создать на севере Красноярского края в Туре (Эвенкия), сообщил в среду ТАСС исполняющий обязанности президента региональной ассоциации коренных малочисленных народов севера Артур Гаюльский.

"Этот вопрос согласован с Федеральным агентством по науке. Возможно, этот опорный пункт станет филиалом норильского института сельского хозяйства севера. Его планируют разместить в Туре в Эвенкии, но он займется изучением соболя не только там, но и в других северных территориях", - сообщил Гаюльский.

По его словам, сейчас на территории учет поголовья соболя фактически не ведется. "А добыча пушнины - это отрасль сельского хозяйства, и для ее дальнейшего развития нужен научный подход", - добавил Гаюльский.

Соболь обитает на территории 25 субъектов РФ. Объем добычи дикого соболя в России составляет 450-500 тыс. единиц ежегодно. Причем свыше 70% добычи приходится на шесть регионов: Амурскую, Томскую и Иркутскую области, Хабаровский и Красноярский края, Республику Саха (Якутия).

По данным Минприроды России на 2016 год, в России действовала 12 звероводческих хозяйств, где велось разведение соболя.

По данным Федеральной таможенной службы, в период с 2012 по 2014 гг. экспорт невыделанных шкурок соболя из Российской Федерации превышал 550 тыс. шт. в год, в 2015 г. экспорт составил 457,5 тыс. шт. Основными покупателями российских невыделанных шкурок соболя являются крупные производители меховых изделий: Италия (180 тыс.), Греция (55,3 тыс.), Китай (50,7 тыс.). При этом российские выделанные шкурки соболя за рубежом спросом практически не пользовались, отмечает Минприроды: в 2015 г. их было экспортировано всего 1819 единиц.