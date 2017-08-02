Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около ста девятиэтажек вошли в программу реновации

Общество
2 августа, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Некоторые из них находятся в ветхом состоянии, отметил заммэра Марат Хуснуллин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около ста девятиэтажных домов вошли в программу реновации жилого фонда в Москве, сообщил в эфире радиостанции "Вести FM" заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Смотрите также

Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"

"Часть попала домов двух-, трехэтажных, где жители проголосовали, и, как ни парадоксально, порядка ста домов девятиэтажных", - сказал он.

По словам Хуснуллина, часть включенных в программу девятиэтажек находится в ветхом состоянии. "В ряде девятиэтажек [жители] тоже проголосовали, около 50 домов", - отметил он, подчеркнув, что "сталинки" в программу не вошли.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что московские власти не планируют переселять девятиэтажки в рамках программы реновации жилого фонда, однако в некоторых случаях эти дома могут войти в проект.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Рогозин объяснил, почему удалил из соцсети записи, адресованные румынским политикам
4
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
5
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Рогозин считает, что за срывом его визита в Кишинев стоял лидер правящей в Молдавии партии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама