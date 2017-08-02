Около ста девятиэтажек вошли в программу реновации

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около ста девятиэтажных домов вошли в программу реновации жилого фонда в Москве, сообщил в эфире радиостанции "Вести FM" заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.
"Часть попала домов двух-, трехэтажных, где жители проголосовали, и, как ни парадоксально, порядка ста домов девятиэтажных", - сказал он.
По словам Хуснуллина, часть включенных в программу девятиэтажек находится в ветхом состоянии. "В ряде девятиэтажек [жители] тоже проголосовали, около 50 домов", - отметил он, подчеркнув, что "сталинки" в программу не вошли.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что московские власти не планируют переселять девятиэтажки в рамках программы реновации жилого фонда, однако в некоторых случаях эти дома могут войти в проект.