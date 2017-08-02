ОНФ предлагает обязать главврачей раскрывать структуру своих доходов

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают обязать главных врачей медицинских учреждений детализировать декларируемые доходы, указывая, какую долю в них составляет заработная плата, а какую - иные денежные поступления. Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.
Эксперты ОНФ проанализировали сайты региональных департаментов и министерств здравоохранения всех 85 субъектов и данные Росстата. Результаты исследования свидетельствуют о "значительном прогрессе в соблюдении антикоррупционного законодательства в регионах", говорится в релизе.
Эксперты ОНФ сравнили доходы руководителей медучреждений и зарплаты медработников. При этом в доход, напоминает пресс-служба ОНФ, может входить не только заработная плата, но и средства, полученные от научной, преподавательской и другой деятельности, а также от продажи имущества, от процентов по акциям, от сдачи в аренду квартир и т. д.
"Доходы главврачей растут с колоссальной скоростью по сравнению с зарплатами рядовых медработников. Важно, чтобы руководство медучреждений в первую очередь думало о том, как повысить зарплату своему медперсоналу - врачам, медсестрам, санитарам", - заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, которого цитирует пресс-служба.
Он подчеркнул, что ОНФ "и дальше будет настаивать на устранении диспропорции в оплате труда медработников, пока соответствующее поручение президента РФ не будет выполнено".
Кроме того, "для обеспечения большей прозрачности доходов и всестороннего общественного контроля необходимо полностью раскрывать в опубликованных декларациях структуру дохода, конкретизируя, какую долю составляет заработная плата главврача, и имеются ли какие-то дополнительные источники дохода", считает Говорин.