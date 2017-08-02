Мурманский университет получит деньги для выплаты долгов по зарплате не раньше 9 августа

ТАСС, 2 августа. Мурманский государственный технический университет (МГТУ), который задолжал 800 работникам зарплату и отпускные на общую сумму более чем 50 млн рублей, получит средства для выплаты долгов не раньше 9 августа. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Деньги поступят на счет вуза для погашения долгов по зарплате не раньше 9 августа. Этот вопрос на контроле", - сказали в пресс-службе.

Согласно приказу ректора МГТУ Сергея Агаркова, заработная плата сотрудникам будет выплачена с процентами за просроченную задолженность.

"Образовавшаяся задолженность связана со сменой учредителя вуза и передачей бюджетных средств из одного ведомства (Росрыболовства) в другое (Минобрнауки России). В приоритете - погашение задолженности перед работниками, относящимися к наиболее чувствительным категориям граждан - к малообеспеченным и многодетным семьям, которое осуществляется за счет внебюджетных поступлений. Полностью вопрос задолженности будет решен только после подписания соглашения о государственном задании услуг образования с новым учредителем (Минобрнауки России). Эта процедура является обязательной с точки зрения соблюдения требований Бюджетного Кодекса, после которой появляется законодательное право на перечисление средств федерального бюджета исполнителю государственных услуг образования - МГТУ", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что МГТУ задолжал 800 работникам зарплату и отпускные на общую сумму более чем 50 млн рублей. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила руководителя Государственной инспекции труда региона Андрея Балмочных держать вопрос погашения долгов в университете на особом контроле.

Мурманский государственный технический университет - крупнейшее высшее учебное заведение Мурманской области. Основан в 1950 году как Мурманское высшее мореходное училище. В его состав входят три института, три факультета и три филиала, обучение ведется по более чем ста образовательным программам морского и инженерно- технического профиля.