Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Европейский университет в Санкт-Петербурге лишен лицензии. Соответствующая информация размещена в среду в реестре лицензий Рособрнадзора.

Заявление о прекращении осуществления образовательной деятельности Европейского университета в Санкт-Петербурге поступило в Рособрнадзор 26 июля 2017 года.

В начале июля вуз начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко, где располагался 20 лет, во временное помещение неподалеку. Ректор вуза Николай Вахтин отметил тогда, что переезд позволит вузу перелицензироваться.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета. В мае вуз подал апелляционную жалобу.

Рассмотрение этой жалобы во второй инстанции назначили на 7 августа, но университет ее отозвал.

Новая лицензия

Руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова сообщила, что университет подготовил пакет документов для получения нового разрешения на образовательную деятельность.

"Мы получили уведомление от Рособрнадзора о том, что наше заявление [об отзыве лицензии] рассмотрено, и принято положительное решение. Сегодня я выезжаю в Москву с пакетом документов, которые сдам в Рособрнадзор для получения новой лицензии", - сказала Самолетова.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В попечительский совет входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие известные люди.

Вуз располагался на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Там были расположены пять факультетов, где обучается в общей сложности 266 магистрантов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.