Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет

Ответственный за конвой может понести уголовную ответственность из-за ЧП в МособлсудеПроисшествия 2 августа, 13:07
Величкин: КХЛ провела консультацию по дисквалификации Зарипова из-за допингаСпорт 2 августа, 13:02
Криптовалюта биткоин. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 12:37
Суд начнет процесс над Улюкаевым 8 августаПроисшествия 2 августа, 12:31
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФПолитика 2 августа, 12:31
Источник: КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат трех игроков из одного клубаСпорт 2 августа, 12:28
Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьемСпорт 2 августа, 12:22
Валуев считает, что Мэйуэзер выиграет у Макгрегора в боксерском поединкеСпорт 2 августа, 12:13
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университетОбщество 2 августа, 11:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Европейский университет в Санкт-Петербурге лишен лицензии. Соответствующая информация размещена в среду в реестре лицензий Рособрнадзора.
Заявление о прекращении осуществления образовательной деятельности Европейского университета в Санкт-Петербурге поступило в Рособрнадзор 26 июля 2017 года.
В начале июля вуз начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко, где располагался 20 лет, во временное помещение неподалеку. Ректор вуза Николай Вахтин отметил тогда, что переезд позволит вузу перелицензироваться.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета. В мае вуз подал апелляционную жалобу.
Рассмотрение этой жалобы во второй инстанции назначили на 7 августа, но университет ее отозвал.
Руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова сообщила, что университет подготовил пакет документов для получения нового разрешения на образовательную деятельность.
"Мы получили уведомление от Рособрнадзора о том, что наше заявление [об отзыве лицензии] рассмотрено, и принято положительное решение. Сегодня я выезжаю в Москву с пакетом документов, которые сдам в Рособрнадзор для получения новой лицензии", - сказала Самолетова.
Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В попечительский совет входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие известные люди.
Вуз располагался на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Там были расположены пять факультетов, где обучается в общей сложности 266 магистрантов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.