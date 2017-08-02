С 1 октября снятие ограничений на выезд должников будет занимать до суток

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Процедура снятия ограничения на выезд должников за пределы РФ с 1 октября этого года должна будет составлять уже порядка суток, а не от 10 до 14 дней, как сейчас. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, напомнив, что это предусматривает принятый закон.

"Главная заслуга этого закона в том, что начинается электронное взаимодействие между нами и Погранслужбой ФСБ России. Это займет минимум времени - мы предполагаем, что процедура снятия ограничения сократится минимум до суток по всей стране", - сообщил он.

Аристов назвал главной трудностью доведение информации о снятии ограничения до Погранслужбы, а затем до всех пунктов пропуска на границе. "Мы заканчиваем подготовку к пилотной эксплуатации (этой системы передачи данных о снятии ограничения) с пограничным пунктом пропуска в Белгородской области", - рассказал он. По его словам, после эксперимента станет понятно, сколько конкретно времени потребуется на снятие ограничения. "Мы надеемся, что до одних суток точно, а может быть и быстрее", - отметил глава ФССП.

При этом снять ограничение, расплатившись прямо в аэропорту, будет по-прежнему сложно, поскольку потребуется время на то, чтобы информация об уплате появилась в государственной системе государственных и муниципальных платежей, после чего пристав сможет снять ограничение.

Глава ФССП также заметил, что повышение с 10 тыс. до 30 тыс. руб. минимальной суммы, при которой может быть введено ограничение выезда "вряд ли сократит" само число невыездных должников, так как объективно растет число исполнительных производств - только в этом году оно увеличилось на 2,6 млн. "Оно (повышение) может предоставить человеку шанс, если у него есть какие-либо материальные трудности, например он выезжает на лечение, повременить до двух месяцев с уплатой долга в размере до 30 тыс. руб. Но если за два месяца он не заплатит, то вновь вернется к базовой планке в 10 тыс. руб., поэтому мы не ждем сокращения", - добавил главный судебный пристав России.

Но при этом шанс, который дает государство должникам, не касается должников по алиментам, а также лиц, обязанных возместить ущерб от преступления, от вреда здоровью или от потери кормильца. Только в этом году одновременно в списке невыездных находятся порядка 1,6 млн россиян.