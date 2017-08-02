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Поисковики обнаружили на склонах Эльбруса останки трех красноармейцев

Общество
2 августа, 12:30 UTC+3 ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/ 2, августа. /ТАСС

Руководитель поискового отряда отметил, что все воинские почести будут отданы героям во время ежегодной "Вахты памяти"

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ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 2 августа. /ТАСС/. Поисковики нашли останки трех красноармейцев на склонах Эльбруса. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель поискового отряда Республики Башкортостан Аркадий Дейс.

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"Мы уже начали участвовать в поисковых работах [где происходили битвы за Эльбрус во время Великой Отечественной войны]. Работали на 105 пикете. Там нашли останки трех красноармейцев и передали в мемориал местных поисковиков "Эльбрус". По позициям, на которых они находились, мы думаем, что это красноармейцы", - сказал он, отметив, что все воинские почести будут отданы героям во время ежегодной "Вахты памяти", проводимой в Приэльбрусье.

Поисковики из многих уголков России в эти дни работают на склонах Эльбруса в рамках фестиваля "Заоблачный фронт". В лесистой зоне поляны Азау 25 июля начал работу базовый лагерь реконструкции событий на Эльбрусе во время ВОВ, где до 8 августа будут работать интерактивные площадки. 6 августа в районе Приюта - 11 (более 4 тыс. метров над уровнем моря - прим. ТАСС), впервые на такой высоте, состоится военно-историческая реконструкция.

К подготовке к этому событию военные реконструкторы подходят особенно ответственно, уже начаты акклиматизационные выходы. Участники в униформе горных стрелков РККА и Вермахта поднимутся от станции канатной дороги до Приюта -11.

7 августа планируется восхождение поисковиков-альпинистов на восточную вершину Эльбруса с копией знамени Победы в память о подвиге воинов-альпинистов, совершивших 13 февраля 1943 года зимнее восхождение на Эльбрус, сбросив с вершины немецкий флаг и водрузивших на высочайшей вершине Европы красное знамя.

Фестиваль продлится до 15 августа. В этот день в Терсколе состоится захоронение в братской могиле останков 19 красноармейцев, найденных в ходе поисковых работ на Эльбрусе.

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