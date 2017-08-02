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Более 3 тыс. бойцов Росгвардии будут охранять порядок в день ВДВ в России

Общество
2 августа, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Масштабные празднования запланированы не только в Москве и Петербурге, но и в Брянске, Омске, Вологде, Перми и других городах

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок в России в День Воздушно-десантных войск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Второго августа в Российской Федерации проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Самые крупные из них проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Омске, Вологде, Перми, Хабаровске, Рязани, Уссурийске и других городах. В охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности мероприятий задействованы более 3 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, только в Москве и Санкт-Петербурге безопасность граждан обеспечат более 1,5 тыс. бойцов ведомства. "В округах войск национальной гвардии сосредоточены резервы, готовые по первому сигналу выдвинуться на помощь сотрудникам правоохранительных органов", - подчеркнули в ведомстве.

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