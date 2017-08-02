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Власти Кубани к 2019 году оборудуют бесплатным Wi-Fi все морские пляжи региона

Общество
2 августа, 12:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, августа. /ТАСС

В этом году Wi-Fi появится на пляжах Имеретинского курорта, Джубги и поселка Ольгинка

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КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Власти Кубани в этом году приступят к оборудованию морских пляжей региона бесплатным Wi-Fi. Эта работа завершится в 2019 году, сообщил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С этого года на Азово-Черноморском побережье края начнется работа по обеспечению бесплатным доступом к сети Интернет по беспроводным сетям. Мы планируем, что до 2019 года бесплатный Wi-Fi появится на всех морских пляжах региона, а это около 500 территорий. Это значит, что каждый желающий, будь то житель края или человек, который приехал к нам отдохнуть, сможет совершенно бесплатно подключиться к сети и свободно выйти в интернет", - сказал глава региона.

По его словам, уже в этом курортном сезоне бесплатный Wi-Fi появится на пляжах Имеретинского курорта, Джубги и поселка Ольгинка. Чуть позже беспроводные технологии станут доступными в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском районах.

Он напомнил, что ежегодно в Краснодарский край приезжают около 15 млн туристов.

"Я неоднократно говорил и еще раз повторюсь: чтобы соответствовать стандартам мировых курортов, необходимо удовлетворять возрастающий спрос населения на путешествия, предоставлять туристам качественный отдых. Проект беспроводного доступа в интернет мы запускаем летом - в сезон отпусков, когда пляжи пользуются особой популярностью", - отметил Кондартьев.

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