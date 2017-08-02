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Строительство музея на Соловках возобновят в 2018 после согласования с ЮНЕСКО

Общество
2 августа, 12:33 UTC+3 ТАСС

Ранее стройка была приостановлена по требованию Комитета всемирного наследия, который считал, что новый объект нарушит панораму острова

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ТАСС, 2 августа. Строительство экспозиционно-административного здания для Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного заповедника возобновится в 2018 году после урегулирования вопросов с ЮНЕСКО, сообщил в интервью ТАСС наместник и игумен Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий, который одновременно занимает пост руководителя музейного комплекса. Ранее стройка была приостановлена по требованию Комитета всемирного наследия.

"Ожидаем в самое ближайшее время решения этого вопроса. То есть в течение года будет согласование, и в следующем году строительство продолжится", - сказал он.

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Архимандрит напомнил, что изначально проект предполагал строительство здания площадью 7,5 тыс. кв. м на холме напротив Соловецкого кремля со стороны Святого озера. Но Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал остановить стройку, опасаясь, что новый объект нарушит панораму острова.

"Строительство по тому проекту остановлено, сейчас идет пересогласование. Российская сторона предлагает другие варианты проекта. Сейчас обсуждают вариант около 1,5 тыс. кв. м. То есть здание становится очень компактным, удобным, вписанным в ландшафт, и вся эта критика, что оно искажает восприятие архитектурного комплекса, она уходит", - добавил наместник монастыря.

По его словам, на сессии Комитета всемирного наследия, которая проходила в июле в Кракове, международные эксперты уже не настаивали на переносе строительства в другое место и возвращении этому участку первоначального вида. "Относительно нового здания музея: центр всемирного наследия открыт к обсуждению новых вариантов музея, в которых не будет тех пороков, которые свойственны нынешнему проекту, - сказал архимандрит Порфирий. - Будет уже другое по объему здание, но на прежнем месте. Конечно, это будет стилизованная под старину архитектура, совсем современная здесь неприемлема", - пояснил он.

Строительство экспозиционно-административного здания для Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного заповедника началось в апреле 2014 года для того, чтобы вывести музейные помещения с территории монастыря. Сейчас музей размещается в келейных и хозяйственных постройках на территории Соловецкого кремля. Работы планировалось завершить в марте 2017 года, но они были приостановлены. Министерство культуры доработало проект нового музейного комплекса на Соловках и представило новую концепцию на согласование экспертов ЮНЕСКО.

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