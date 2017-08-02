РПЦ: реклама безалкогольного пива приведет к увеличению потребления алкоголя

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Реклама безалкогольного пива приведет к возрастанию потребления пивных напитков, содержащих алкоголь, поскольку оба продукта чаще всего производятся под одним брендом. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым "зонтичным" брендам и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления "обычного" алкогольного пива соответствующих марок", - сказал он.

Легойда отметил, что раньше производители не рекламировали безалкогольное пиво, и предлагает вернуться к прежнему порядку.

"Я полагаю важным сохранение существовавшей ранее ситуации, когда производители алкоголя не рекламировали безалкогольное пиво, которое вызывает ассоциации с обыкновенным пивом. Считаю, что компетентные органы должны оценить негативные последствия рекламы "зонтичных" пивных брендов", - подчеркнул он.

В качестве альтернативы глава синодального отдела предложил производить безалкогольные напитки под другими брендами, которые не ассоциировались с алкоголем. "Как известно, рынок безалкогольного пива в России мизерный и перспективы его роста оцениваются большинством экспертов скептически. Если же пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие "алкогольного прошлого" и не сходные до степени смешения с обычным пивом", - добавил он.