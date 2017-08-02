Специалисты МЧС предоставили барокамеру для лечения дайвера с кессонной болезнью в Сочи

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СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Спасатели в Сочи оказали помощь дайверу из Новороссийска, получившему при погружении кессонную (декомпрессионную) болезнь, организовав ему рекомпрессию в специальной барокамере. Об этом сообщила в среду пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС.
"31 июля в стационарный барокомплекс ЮРПСО МЧС России поступил дайвер с признаками декомпрессионного заболевания. После осмотра водолазные врачи МЧС поместили мужчину в барокамеру и начали процесс лечебной рекомпрессии. Самочувствие дайвера улучшилось, но врачи отмечают, что для полного восстановления еще потребуется время ", - рассказали в ЮРПСО.
Как отметили в МЧС, успешному восстановлению способствовал вовремя поставленный врачами новороссийской больницы диагноз. После проведенных обследований и осмотров потерявшего чувствительность конечностей водолаза было решено отправить в барокамеру в Сочи, куда пострадавшего на машине привезли друзья.
В герметичной камере, внутри которой искусственно создается необходимое давление, дайвер провел более 38 часов. Врачи МЧС дали рекомендацию туристу, который погружается уже на протяжении около 20 лет, начать лечение выявленного у него заболевания невралгического характера и пройти дополнительное углубленное обследование.