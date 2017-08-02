Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт женщину с шестью детьми

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку в связи с отказом сотрудников авиакомпании "Победа" пустить на борт женщину с шестью детьми. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
"Как сообщается в СМИ, 1 августа женщина с мужем и шестью детьми по заранее приобретенным авиабилетам должны были осуществить перелет из Москвы в Геленджик. Однако авиакомпания отказала женщине в воздушной перевозке в связи с отсутствием свободных мест на борту воздушного судна", - сообщили в ММТП.
В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. "При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - добавили в ведомстве.