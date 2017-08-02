Глава ФССП: за полгода из России выдворено 18 тыс. иностранцев

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Более 18 тыс. иностранцев были принудительно выдворены из России по решениям судов за нарушение миграционного законодательства с начала года. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"В первом полугодии судебные приставы препроводили через государственную границу более 18 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечив административное выдворение на основании судебных актов", - сообщил он.

Глава ФССП заметил, что выдворенные совершили административные правонарушения, нарушив нормы миграционного законодательства, и, таким образом, могли совершить новые административные правонарушения или преступления.

Говоря о других итогах работы службы, Аристов отметил, что только в этом году судебные приставы взыскали долгов по зарплате почти на 6 млрд руб. Кроме того, на 16% возросла стоимость арестованного в рамках исполнительных производств имущества должников - на 120 млрд руб. (в первом полугодии 2016 года - на 104 млрд). В общей сложности приставы взыскали с должников за полгода почти 307 млрд руб., в том числе 99 млрд было перечислено в доход бюджета.