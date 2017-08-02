За полгода приставы обеспечили жильем более 3,6 тыс. детей-сирот

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России за полгода добилась обеспечения квартирами по всей стране более 3,6 тыс. детей-сирот. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель ведомства Дмитрий Аристов.

"В первом полугодии 3,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, справили новоселье, получив полагающиеся им по закону квартиры", - сообщил он, отметив, что речь идет только о тех детях-сиротах, с которыми работали судебные приставы, исполняя решения судов.

Директор ФССП похвалил руководство Ярославской области за то, что там нет ни одного такого производства, поскольку власти самостоятельно решают проблему обеспечения детей-сирот жильем.