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Активисты Greenpeace перед "дизельным" саммитом забрались на крышу минтранса Германии

Общество
2 августа, 13:46 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, августа. /ТАСС

У здания ведомства проходит акция протеста против манипуляций автопроизводителей с выбросами вредных веществ

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БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Несколько активистов Greenpeace забрались в среду на крышу здания министерства транспорта ФРГ в знак протеста против загрязнения воздуха, вызываемого использованием дизельных автомобилей. Они вывесили многометровый транспарант с надписью Willkommen in Fort NOx ("Добро пожаловать в Форт-НОкс"). NOx - оксиды азота, которые в большом количестве образуются в дизельных моторах.

У здания министерства проходит акция протеста против манипуляций автопроизводителей с выбросами вредных веществ. Как сообщили в полиции, как минимум пятеро активистов в альпинистском снаряжении рано утром поднялись на крышу здания. По ее данным, в первой половине дня они еще находились там.

В среду в Берлине открылся "дизельный" саммит. На нем представители правительства ФРГ и автомобильных компаний пытаются найти пути выхода из череды скандалов, связанных с манипуляциями с показателями выбросов вредных веществ в дизельных авто, в которых был уличен ряд производителей. Как написала организация Greenpeace в Twitter, участники саммита будут пытаться защитить "устаревшую дизельную технологию". Саммит должен был проходить в министерстве транспорта, но в итоге был перенесен в близлежащее здание МВД ФРГ.

 

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